Serie C maschile volley: Invicta Grosseto sfida Volley Prato per riscattare la sconfitta

Inizia il giro di ritorno per il campionato di serie C maschile di volley. Oggi alle 18 l’Invicta di Enrico Ferrari sarà ospite del Volley Prato nel tentativo di vendicare il ko della prima giornata. Memore della sconfitta per 3-0 al girone di andata, oggi i grossetani proveranno a vendere cara la pelle.

Il girone di andata si è concluso con l’Invicta che finora ha messo insieme 5 punti al cospetto dei lanieri che sono quarti con 14 lunghezze. Una squadra, quella di Prato, sicuramente più esperta ed attrezzata dei grossetani che però stanno facendo rodaggio vista la giovane età del roster. La classifica è ancora corta e basta una vittoria per recuperare posizioni in ottica salvezza, che è poi l’obiettivo dei grossetani. Al contrario con una sconfitta l’Invicta, penultima, può finire direttamente a fondo classifica.

"Il girone d’andata è finito ed abbiamo capito di che livello si tratta – spiega coach Enrico Ferrari –. Un livello molto alto e forse di più di quello che ci aspettavamo. Prato è una squadra importante, giocano una buona pallavolo, hanno uno schiacciatore con trascorsi in serie B. Sono strutturati per un campionato di vertice e vengono da due vittorie importanti e fiducia. Noi siamo in fiducia, ci stiamo comportando bene, anche se non arriva la vittoria. Andiamo spesso al quinto set. Giochiamo una buona pallavolo, nelle ultime settimane siamo cresciuti. Ci manca qualcosina per portare a casa i punti".