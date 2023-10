Serie C. Pescia e Montebianco, è festa per due. Cadono Agliana e l’incerottata Quarrata

Delfino Pescia e Montebianco Pieve a Nievole felici e vincenti, Blu Volley Quarrata e Volley Aglianese sconfitte. Nella seconda giornata di andata del girone B del torneo femminile di serie C, il Montebianco ha avuto ragione 3-1 (25-20, 23-25, 25-20, 25-11 i parziali) del Montelupo tra le mura amiche; Empoli ha battuto 3-0 (28, 15, 21) un incerottato Quarrata (mancavano tre pezzi da novanta quali Bartolini, Fasola e Morotti) al PalaMelo; i miglioramenti non sono bastati ad Agliana, caduta 3-1 (25-9, 18-25, 25-15, 25-22) a Castelfiorentino. "Pur recuperando in extremis Romanelli, abbiamo dovuto rinunciare a Giuliani – fa sapere il coach del Volley Aglianese Marco Targioni –: speriamo di recuperarla per il derby con Quarrata di sabato prossimo ad Agliana". Montebianco e Blu Volley rispettivamente quinto e sesto in graduatoria con 3 punti, Aglianese a 0. Nel girone C, Pescia ha superato 3-0 (19, 16, 24) il Donoratico Volley: è terzo in classifica a quota 5. "Partita abbastanza lineare: abbiamo espresso un gioco più pulito e ordinato rispetto all’esordio e i valori in campo sono stati rispettati. Siamo molti contenti, ci voleva per il morale", le parole della diesse pesciatina Valentina Maltagliati.

G.B.