Serie d. "Consani», altra gara in salita. Stasera arriva il Vbc Calci

Ennesima sfida quasi impossibile per la giovane squadra della Pallavolo Grosseto. Dopo aver perso il derby cittadino nel turno scorso, oggi alle 21 le biancorosse del sestetto "Luca Consani" ospitano il Vbc Calci per l’anticipo della tredicesima giornata di serie D femminile. Grossetane ultime in classifica con 0 punti, Calci terzo con 28. Sfida sulla carta proibitiva per la giovane formazione che sta affrontando questo difficile campionato con tutte le attenuanti del caso, essendo una formazione composta da under 16 alla prima esperienza praticamente contro le "grandi".

Dopo il ko nel derby con l’Invicta, coach Rossano Rossi era rimasto molto amareggiato. "Contro l’Invicta – spiega – praticamente non abbiamo giocato. E’ vero che quella non era la nostra partita, ma non mi aspettavo una prestazione così modesta. Dobbiamo trovare il modo di uscire da questa brutta situazione. L’Invicta era più forte e lo sapevamo, ma abbiamo commesso tantissimi errori. Nonostante abbiamo tanti obbiettivi nel campionato giovanile, ho visto la squadra giocare demotivata. La serie D dovrebbe servire da stimolo senza pensare al risultato, ma non riusciamo a stare in campo con la giusta concentrazione".