Serie D. "Consani» sconfitta. I soliti errori costano cari

Nona sconfitta di fila per la Pallavolo Grosseto Luca Consani nella serie D femminile. Le ragazze di coach Rossano Rossi hanno perso 3-0 in casa contro Volley Peccioli (22-25, 14-25, 24-26) al termine di una partita con molti alti e bassi. Peccato, soprattutto perché era uno scontro salvezza. Ma la squadra è caduta anche stavolta nei soliti errori tecnici e caratteriali, che alla lunga hanno fatto perdere fiducia. Dopo un buon inizio nel primo set le grossetane sono state riprese e superate; il secondo set in pratica non è stato giocato. Mentre nel terzo, perso ai vantaggi, la Pallavolo Grosseto ha buttato al vento un’altra occasione. Le grossetane restano quindi all’ultimo posto in classifica. Questa la formazione partente: Sartori in regia e Angeli opposta. Centrali Rossi e Ghita. Di banda, Sallei e Seghetta. Libero, Balestri.