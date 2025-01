Serie d femminile. Al "PalaMaroncelli» è tempo di derby

Venti punti contro zero: ma il derby è sempre una partita speciale. Oggi alle 21 per la dodicesima giornata di serie D femminile si affrontano Invicta e Pallavolo Grosseto: appuntamento al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto.

L’Invicta dei coach Spina e Chiappelli, scende in campo con i favori del pronostico. A dirlo sono i 20 punti, contro – appunto – gli zero della giovane formazione allenata da Rossano Rossi. L’Invicta, oltre alla migliore posizione di classifica, potrà sfruttare al massimo il fattore campo.

"Siamo reduci da due tornei intensi sotto le feste – ha detto Stefano Spina, coach dell’Invicta –. Abbiamo visto che possiamo essere tra le migliori. Ci mancano esperienza e continuità, ma siamo sulla strada giusta. Nel derby non ci sarà un risultato scontato. Noi siamo giovani, loro sono ancora più giovani. Sono tutte under 16. Non siamo al top della forma, ci manca qualche giocatrice. Noi siamo avvantaggiati perché abbiamo lavorato a livello alto in queste settimane".