Serie D femminile. "Giorgio Peri» battuto, ma con onore

La Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania gioca alla pari contro la terza in classifica e, seppur perdendo 3-2, prende un punto sul campo del Brulotto Riotorto 11-25, 21-25, 25-23, 25-22, 5-15 nel torneo di serie D femminile. Primi due set sottotono per la squadra di Alpini. Troppo poco convinta in attacco la formazione grossetana, e non molto precisa in ricezione. Terzo set sulla falsariga dei primi due, con un inizio incoraggiante e col punteggio quasi sempre in parità. Le grossetane nel finale si sono portate avanti 22-20 grazie ad una maggiore pressione, arrivando a vincere il set 25-23. Nel quarto set le padrone di casa non hanno iniziato col piede giusto, apparse un po’ addormentate, con le grossetane avanti 8-5. Il team di Alpini ha preso coraggio andando poi a chiudere 25-22. Nel quinto set però si è spenta la luce in avvio con Riotorto subito avanti 5-1 e poi 15-5.