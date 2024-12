Serie d femminile. Il ‘Consani’ non può nulla contro il Riotorto

Sconfitta scontata per la Pallavolo Grosseto "Luca Consani". La serie D femminile allenato da Rossano Rossi ha perso 3-0 sul campo dell’Unionvolley Riotorto una sfida che sulla carta già appariva impossibile. Il Riotorto si è imposto in casa 3-0 nel decimo turno di campionato 25-11, 25-13, 25-22 tenendo basse le percentuali delle grossetane fanalino di coda del torneo. La squadra di casa, tecnicamente meglio preparata e con più esperienza ha preso subito le misure alla giovane compagine allenata dal tecnico Rossano Rossi necessarie per conquistare i tre punti in palio. I primi due set sono stati un assalto senza difesa, con le grossetane che hanno faticato a difendere ed a creare offensive. Meglio nella terza frazione di gioco, con Riotorto che abbassa un po’ la guardia complici anche le sostituzioni, sicuro oramai di avere il risultato in tasca che finisce per favorire il sestetto biancorosso, ma non tanto da evitare la sconfitta numero dieci della stagione.