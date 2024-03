Serie D femminile, il "Giorgio Peri e Carmania" perde per tre set a zero contro l’Aglianese

Continua il momento "no" per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania nel torneo di serie D femminile. Le ragazze allenate da coach Francesco Alpini (nella foto) nella diciottesima giornata, hanno perso 3-0 sul campo del Volley Aglianese: 25-17, 26-24, 25-20. La corsa delle grossetane verso la salvezza adesso si fa difficile, visto come dietro, le inseguitrici, si fanno sempre più sotto e nelle prossime settimane la Pallavolo Grosseto dovrà tornare a fare punti. Il ko di Agliana è arrivato al termine di una sfida dove è mancata la giusta volontà di portare a casa il successo. Ci sono stati alcuni momenti in cui le maremmane hanno giocato bene, ma è sempre mancato quel pizzico di grinta. Il primo set è scivolato via velocemente complici gli errori delle grossetane, mentre ben più combattuta è stata la seconda frazione, vinta ai vantaggi dalle padrone di casa. Nel terzo set il Volley Aglianese ha chiuso ogni possibilità alle ragazze di Alpini di tornare in partita.