Serie d femminile. Il sestetto di Spina contro la Robur

Trasferta a Massa, contro la Robur, per l’Invicta femminile di serie D. Oggi alle 21 la formazione di Spina e Chiappelli proveranno a dare continuità di risultati chiudendo nel migliore dei modi il girone di andata. Le grossetane sono seste in classifica con 23 punti e oggi affrontano la trasferta più lunga dell’anno contro un’avversaria retrocessa dalla categoria superiore e che non sta navigando in buone acque, essendo terzultima. L’Invicta comunque chiude il girone d’andata in positivo, con 23 punti conquistati essendo in corsa per i playoff. Spina e Chiappelli hanno quasi tutta la rosa a disposizione: è tornata ad allenarsi Bosi dopo un infortunio ma probabilmente sarà tenuta a riposo precauzionale. Finora Robur Massa ha collezionato solo 9 punti. Il campionato è equilibrato almeno per le prime sette formazioni del girone. Le prime tre classificate di ogni girone, A, B e C, scenderanno in campo per giocarsi i play off promozione. L’Invicta potrà ritagliarsi un posto e giocarsi gli spareggi per salire di categoria.