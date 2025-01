Serie d femminile. Il sestetto di Spina corsaro a Massa

Vittoria esterna importante per l’Invica femminile sul temibile campo della Robur Massa. Il team di serie D ha sbancato Massa per 3-0 (21-25, 19-25, 15-25) dimostrando l’ottimo momento di forma delle ragazze di Spina e Chiappelli.

Le massetane erano qualitativamente inferiori alle grossetane ma il fattore campo poteva essere importante. E invece non c’è stata partita. Questa vittoria conferma la forma dell’Invicta e regala la quarta posizione in classifica con 26 punti e la fa entrare di diritto nel gruppo delle squadre che possono lottare per un posto nei playoff.

Invicta che ha giocato una partita attenta, senza alti e bassi nel gioco. Massa ha provato a rimanere in partita con il servizio, mettendo in difficoltà le grossetane che però hanno risposto presente a muro ed in attacco. Massa ogni tanto ha provato una reazione, tornando sotto nel punteggio, ma le grossetane sono state brave ogni volta a conquistare un leggero margine di vantaggio portandolo fino alla fine del parziale.