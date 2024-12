Serie d femminile. Il team di Spina vince: "Consani» deve arrendersi

Una vittoria ed una sconfitta per le formazioni grosserane in serie D femminile. L’Invicta di Spina e Chiappelli ha chiuso il 2024 vincendo 3-2 sul campo del Volley Peccioli con una prestazione maiuscola (26-28, 25-23, 25-22, 22-25, 9-15). Senza due giocatrici, Spina e Chiappelli hanno schierato Parronchi alla prima partita da titolare. La squadra ha vissuto su alti e bassi, ma quando ha cambiato ritmo per le padrone di casa non c’è stato modo di reagire.

Sconfitta, invece, per la Pallavolo Grosseto Luca Consani in casa contro il Volley Sei Rose Rosignano che ha sbancato il palazzetto grossetano in scioltezza per 3-0 (13-25, 13-25, 16-25). Decima sconfitta di fila per la formazione di Rossano Rossi che in questa stagione avrà poche possibilità di vittoria essendo una compagine molto giovane. Il Volley Sei Rose Rosignano non ha fatto sconti alla squadra maremmana, che ha subìto ritmo e gioco della formazione ospite per gran parte del match. Le giovani under hanno provato a tratti ad accennare una reazione nella parte iniziale del secondo set, passando anche in vantaggio, ma è stato troppo poco per impensierire la squadra livornese.

Ora la sosta servirà per tirare un po’ il fiato e durante le vacanze Rossi proverà a lavorare per correggere gli errori. La Pallavolo Grosseto tornerà in campo sabato 11 gennaio nel derby tutto maremmano contro l’Invicta.