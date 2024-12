Serie d femminile. Il team di Spina e Chiappelli cerca punti a Peccioli

Trasferta a Peccioli per l’Invicta femminile di serie D. Alle 21.15 le ragazze allenate da Stefano Spina e Andrea Chiappelli saranno di turno in quella che è una delle trasferte più lunghe del girone. "Le partite sono sempre ostiche – spiega Stefano Spina –, anche perché stavolta andiamo su un campo difficile. Sarà un viaggio lungo. Peccioli è decimo, noi siamo sesti. Rimaniamo agganciati al treno playoff, dividendo la classifica in due. Siamo lì e nelle prossime partite dobbiamo fare bene per rosicchiare punti. Peccioli ha qualche problema in ricezione, se battiamo bene possiamo creare difficoltà. Noi fuori casa abbiamo poca personalità perché siamo giovani. Soprattutto se il pubblico avversario si fa sentire. Andiamo avanti nel nostro percorso".

Fuori casa la squadra biancorossa fatica un po’ essendo giovane, ma passati i primi momenti d’incertezza riesce a giocarsela sempre contro qualunque avversario. Soddisfatti i due allenatori sia durante gli allenamenti che in partita, che le maremmane giocano a ritmi piuttosto sostenuti, caratteristiche che dovranno esprimere anche nella gara di questa sera. Le convocate sono Sara Alfieri, Giovanna Ambrosecchio, Lucrezia Bertelli, Carolina Bianco, Carlotta Bosi, Matilde Bronchini, Erika Fidanzi, Noemi Goracci, Matilda Marzocchi, Camilla Parronchi, Matilde Petrucci, Valentina Rolando, Giorgia Rossi, Marica Saviello, Ilaria Volpi.