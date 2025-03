Serie d femminile. Invicta, avvio choc. Poi risolve il tiebreak

Vittoria sofferta per l’Invicta nella diciottesima giornata di D femminile. Le ragazze di Spina e Chiappelli hanno avuto la meglio 3-2 in casa contro un Tomei Livorno davvero arcigno che ha portato l’incontro al quinto set: 16-25, 19-25, 25-22, 25-16, 15-13. Partenza shock per le grossetane che si sono fatte sorprendere dalle labroniche, andando sotto di due set, per poi reagire e vincere i tre set successivi. "Abbiamo approcciato la gara in modo sbagliato – commentano i coach Spina e Chiappelli – giocando con poca volontà in difesa e lasciando a Livorno la conduzione del gioco, ma dopo aver trovato la giusta quadra del sestetto siamo riusciti a rimetterci in carreggiata e portare a casa il match e due punti pesantissimi per la classifica, adesso il secondo posto è a soli due punti. Sicuramente la capacità di uscire da una brutta situazione è da vedersi come un punto di forza importante, dobbiamo lavorare maggiormente sull’approccio iniziale alla gara".