Serie D femminile: Invicta sfida la capolista Lupi Santa Croce nel girone C

Nona giornata di serie D femminile da vertigine per l’Invicta di Spina e Chiappelli. Oggi alle 19 le sue ragazze saranno impegnate sul campo dei Lupi Santa Croce, formazione capolista del girone C. Un assalto alla prima della classe che servirà a Spina e Chiappelli anche per capire il valore della propria, giovane, formazione.

Le pisane sono saldamente al comando del girone con 23 punti e puntano al successo pieno per ribadire la loro superiorità. La squadra maremmana arriva a questo appuntamento dopo il tre a zero rifilato alla Pallavolo Castelfranco, che ha ribadito ancora una volta la tenuta mentale e tecnica delle giovani biancorosse.

Le convocate: Sara Alfieri, Giovanna Ambrosecchio, Lucrezia Bertelli, Carolina Bianco, Carlotta Bosi, Matilde Bronchini, Erika Fidanzi, Noemi Goracci, Matilda Marzocchi, Camilla Parronchi, Matilde Petrucci, Valentina Rolando, Giorgia Rossi, Marica Saviello, Ilaria Volpi.