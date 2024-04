Serie D femminile, la Pallavolo Grosseto ko in casa della capolista Volley Migliarino

Sconfitta netta e prevedibile per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania. Il team rosa di serie D ha ceduto 3-0 (25-13, 26-24, 27-25) sul campo della capolista Volley Migliarino. Sconfitta ma a testa alta per la formazione di Alpini che ha costretto le prime della classe a soffrire più del dovuto nel secondo e terzo set per avere la meglio delle grossetane. Pallavolo Grosseto che si è presentata in provincia di Pisa con sole 9 giocatrici, ma ha saputo lottare su ogni palla, seppur perdendo contro la corazzata che sta dominando il torneo. Il primo set è terminato in pochi minuti, con Migliarino partito forte, lasciando a 13 punti le grossetane. Nel secondo e terzo set invece ci sono voluti i vantaggi alle padrone di casa per vincere. Alla fine del torneo mancano tre giornate e non si sa ancora se retrocederanno tre o quattro squadre, per questo serve fare punti salvezza il prima possibile. Sabato test casalingo contro il Team Lunigiana, in un vero scontro salvezza.