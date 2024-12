Serie d feMMINILe. La squadra di Spina piega il Castelfranco

Vittoria casalinga per le Invictagirls nell’ottava di campionato di serie D femminile. Le ragazze dell’Invicta di Spina e Chiappelli hanno battuto la Pallavolo Castelfranco 3-0 (25-17, 26-24, 25-17) giocando una bella pallavolo. Successo casalingo e vittoria che rilancia la squadra grossetana che così in classifica aggancia in quinta posizione la stessa Pallavolo Castelfranco e a sole cinque lunghezze di distanza dalla testa del girone, occupata dai Lupi di Santa Croce. Un test importante per la giovane squadra grossetana al cospetto di una formazione più esperta. Dopo un inizio di gara equilibrato, che vede i due sestetti giocare punto a punto, l’Invicta prende la testa del match e chiude il primo set. Nel secondo la sfida è vibrante e sul filo dell’equilibrio fino ai vantaggi. L’Invicta non si scompone e recupera un piccolo svantaggio per poi prendersi la seconda frazione. Nel terzo set stessa storia, con le grossetane che allungano nel momento decisivo con intensità e buona difesa.