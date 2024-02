Serie D femminile. L’Ariete alla prova Colle Volley. Oggi l’anticipo a San Paolo

L’Ariete anticipa. Torna in campo la squadra di Andrea Picchi per il campionato femminile regionale di serie D. Archiviata la delusione per il recupero perso contro la Ca.Ma. Pallavolo Cerretese, che è costato un posto in classifica, la Pallavolo Prato torna ad esibirsi a San Paolo per affrontare il Colle Volley.

L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 18 (arbitro Fanti). Questa volta si anticipa la seconda giornata del girone di ritorno e l’avversaria è ampiamente alla portata delle giovani pratesi. Colle sta infatti incontrando molte difficoltà in stagione e è la riprova è rappresentata dal fatto che la squadra senese è ancora ferma a quota zero in classifica e su tredici sfide ha conquistato solo un set. Insomma, l’occasione giusta per l’Ariete di ripartire iniziando al meglio il girone di ritorno. La rosa dell’Ariete Pvp Pallavolo Prato: Ricci, Massai, Torri, Oliverio, Ramalli, Romagnoli, Gerl, Ruini, Mattei, Talmaciu, Berti, Bacco, Ferri. All. Picchi.