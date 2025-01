Serie d femminile. Le ragazze di Spina vincono il derby

L’Invicta vince il derby grossetano contro la Pallavolo Grosseto in serie D femminile. La dodicesima giornata del girone C di serie D ha visto la netta, e scontata, affermazione della squadra di Stefano Spina e Andrea Chiappelli contro le giovanissime di Rossano Rossi. Invicta con una squadra composta da under 18, Pallavolo Grosseto in campo con molte under 16. Invicta vittoriosa 3-0 (25-9, 25-18, 25-10). Troppo differenti i valori tecnici espressi in campo dalle due squadre. Le under 16 della Pallavolo Grosseto hanno fatto quello che possono provando a tenere il passo delle avversarie solo nella seconda frazione di gioco. L’Invicta ha messo subito le cose in chiaro in avvio di gara vincendo il primo set molto velocemente, perdendo concentrazione nel secondo, fino a chiudere senza particolari difficoltà l’ultima parte di gara. LInvicta sale in sesta poszione di classifica con 23 punti, mentre la squadra di Rossi rimane ancora ultima con zero punti.