SERIE D FEMMINILE. L’Invicta supera 3-1 il Capannoli

Torna il sereno in casa Invicta. L’Invicta di Spina e Chiappelli batte 3-1 in casa il Psb Capannoli (25-16, 25-18, 14-25, 25-17). Le grossetane vanno in vantaggio per due set a zero nella prima parte di gara. Poi subiscono il ritorno di Capannoli nel terzo, perdendo la concentrazione necessaria per chiudere la gara. Le ragazze biancorosse ritrovano ritmo e concentrazione nell’ultima frazione che si aggiudicano abbastanza velocemente.

L’Invicta comunque ha giocato una buona pallavolo, la sfida è partita alla pari, poi la formazione grossetana ha preso il ritmo ed ha allungato con la battuta che ha spesso messo in difficoltà le avversarie. Nella seconda frazione invece c’è stata una partenza a razzo che ha lasciato le avversarie ferme al palo. Nel terzo, le ospiti hanno preso un po’ di vantaggio, grazie a qualche ingenuità di troppo. Nel quarto set invece l’Invicta ha ripreso in mano la sfida.