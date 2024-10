Serie d femminile. Pallavolo Grosseto, debutto amaro. Il Tomei Livorno non lascia scampo

Sconfitta all’esordio in campionato per le giovani della Pallavolo Grosseto che si arrendono in casa del Tomei Livorno per 3-0 con una sfida dove praticamente le grossetane hanno faticato a tenere il ritmo delle avversarie. Ne è chiaro il punteggio (25-12, 25-8, 25-21), con la squadra di coach Rossano Rossi che ha pagato il divario di età e di esperienza, iniziando non bene la propria stagione di serie D, seppur su un campo difficile ed ostico. Approccio decisamente da rivere per la formazione grossetana che è scesa in campo molto nervosa e forse anche un po’ intimorita, lasciando campo ad una squadra decisamente più grande ed esperta. Tomei Livorno ne approfitta subito per prendere il largo nei primi due set, lasciando pochi punti alle biancorosse. Nell’ultima parte di gara arriva la timida reazione del team di coach Rossano Rossi, che riesce a giocare a tratti alla pari con la formazione avversaria. La partita s’interrompe a circa metà terza frazione di gioco per l’infortunio di Sara Allegro, per una distorsione alla caviglia. Nella terza frazione di gioco, i due sestetti lottano fino al 21-19, poi le livornesi, accelerano nel finale e conquistano l’intera posta in palio. In pratica la Pallavolo Grosseto non ha giocato i primi due set, entrando in campo solamente nella terza frazione, dove ha costruito meglio il gioco in fase offensiva.