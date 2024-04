Serie d femminile. "Peri e Carmania», turno molto difficile

Turno di serie D femminile per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania che prova l’impresa sul campo della capolista per avvicinarsi alla salvezza matematica. Dopo la vittoria importantissima contro il Tomei Livorno nel turno precedente, le ragazze allenate da Francesco Alpini oggi alle 21 dovranno provare l’impresa sul campo della Fenice Meoni Migliarino. Appuntamento alla palestra di via del Capannone a Nodica contro la capolista. Migliarino che è primo con 55 punti, frutto di 19 vittorie con un ruolino di marcia importantissimo e grossetane che sono reduci da due vittorie scacciacrisi, essendo risalite a quota 27 punti, ma ancora non certe della salvezza.

Il programma della giornata: Ies Tomei Livorno-Oasi Volley Viareggio, Fenice Meoni Migliarino-Pallavolo Grosseto, Volley Team Lunigiana-Facile Salire Vbc Calci, Gsd Pallavolo Orsaro-Lupi Santa Croce, Jenco Volley School-Pallavolo Casciavola, Guest Care Volley Sei Rose-Volley Aglianese, Psb Capannoli-Unionvolley Brulotto Riotorto.