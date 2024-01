Serie D femminile. Rainbow Spezia prestazione opaca col Volleyscrivia

Volleyscrivia

3

Rainbow la Spezia

1

VOLLEYSCRIVIA: Guido, Cosso, Bertero, Carta, Galdi, Lecca, Ronsval, Rota, Vaccari, libero Gazzari. All. Raffaetta; vice Ciampi.

RAINBOW LA SPEZIA: Cuffini, Maggi, Zonca, Guidi, Buccelli, La Mattina, Perchiazzi, Ciappei, Posati, Tonarelli, libero Pilli. All. Merello; vice Carro Diacinti.

Parziali set: 25-22, 25-19, 19-25, 26-24.

BUSALLA – La Rainbow Spezia paga più del previsto le assenze della banda Albertini e del centrale Rossi, finendo col perdere di netto di fronte al Volleyscrivia, nonché rimettendoci (oltre a qualche punto in più dalla capolista Tigullio) secondo e terzo posto. "Prestazione opaca – sentenzia il dg Patrik Mucciarelli – per cui è meglio pensare subito alla prossima gara". Per la cronaca spezzine con Cuffini al palleggio e capitan Zonca opposto, Guidi e Buccelli più La Mattina al centro, Ciappei e Perchiazzi di banda; Pilli il libero, entrate pure le varie Maggi, Posati e Tonarelli.