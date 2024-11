Serie d femminile. Stasera anticipo di campionato per le ragazze dell’Invicta e del "Luca Consani»

Doppio anticipo per le formazioni grossetane di serie D femminile. Invicta e Pallavolo Grosseto stasera in campo per l’ottava giornata. La Pallavolo Grosseto targata Luca Consani stasera alle 21 è ospite la Robur Massa. Una trasferta difficile e insidiosa per le giovani grossetane che dovranno però iniziare a dare una svolta alla propria stagione visto che la classifica parla ancora di 0 punti in classifica. Seconda trasferta consecutiva per le grossetane dopo quella della scorsa settimana persa in casa della capolista Lupi Santa Croce. Massesi che hanno 6 punti in classifica e sono senza dubbio una formazione più abbordabile rispetto invece alla capolista Santa Croce affrontata nel turno scorso. In casa grossetana quindi c’è fiducia. Anticipo di campionato per l’ottavo turno anche per le ragazze dell’Invicta allenate dal duo formato da Chiappelli e Spina. Le "Invictagirls" stasera alle 21 saranno impegnate in casa contro la Pallavolo Castelfranco: appuntamento al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto. Un test importante per la giovane squadra dei due allenatori, che si devono misurare contro una squadra di alta classifica, come quella ospite. Castelfranco, quarta in classifica, con 15 punti in compagnia del Vbc Calci punta al successo pieno per non perdere terreno nei confronti delle formazioni che la precedono nel girone. La squadra grossetana arriva a questo appuntamento dopo il tre a due subìto a Riotorto, al termine di una gara lottata fino alla fine. Castelfranco, alla pari dell’Invicta è una squadra giovane con ottime qualità e le due formazioni si ritroveranno contro anche nel campionato under 18. Rientra Erika Fidanzi., ancora assente Ilaria Volpi.