Serie d femminile. Tempo da Lupi per le maremmane

Ventiduesima giornata e sfida d’alta quota per l’Invicta femminile nel campionato di serie D. Oggi alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto le ragazze allenate da Stefano Spina e Andrea Chiappelli se la vedranno contro la prima della classe, Lupi Santa Croce. "All’andata le pisane si imposero 3-1 – dice Spina –, sono una squadra molto forte. Noi dalla partita di andata non abbiamo più perso. Eravamo sull’1-1, dovevamo andare avanti ma ci fu un errore arbitrale che ci condizionò. Noi sappiamo che ce la possiamo giocare con loro. Hanno giocatrici esperte in tutti i ruoli, puntano ad andare di sopra. Noi però siamo al top della forma e abbiamo i mezzi per fare bene. In zona playoff siamo tutte lì, passano tre squadre per i playoff, che si incroceranno con gli altri gironi".

Le Invictagirls sono reduci dalla bella vittoria in settimana contro Monsummano Terme per tre set a zero nel torneo under 18, al termine di una gara giocata sempre in totale controllo, e ora sono chiamate a un doppio e impegnativo confronto con la prima della classe, che guida il girone con 53 punti contro i 44 della formazione maremmana.