Serie D femminile. Troppe ingenuità. Lunezia battuto dall’Audax Quinto

Audax Quinto

3

Lunezia Volley

0

AUDAX QUINTO: Belgrano C., Belgrano E., Casassa, Cavazzi, Cesaro, Fusaro, Melone. Mondelli, Piccardo, Procaccini, Tocco, Cavazzi e Avella liberi. All. Noziglia.

LUNEZIA VOLLEY: Aldovardi, Bertola, Calzetta, Caruso, Giangreco E., Malaspina, Reggiani, Vocale, libero Cardetti. All. Menconi.

Arbitro: Giacoppo

Parziali: 25-21, 25-21, 25-22.

GENOVA – Brutto stop per il Lunezia Volley che è caduto in tre set contro l’Audax Quinto. "Abbiamo pagato l’inesperienza – spiega coach Menconi – che ci ha fatto compiere parecchie l’ingenuità, alternando eccessivamente alti e bassi. Siamo passati dal giocare bene a compiere troppi errori, senza riuscire ad aggiudicarci alcun set". In campo sono scese Giangreco Emma al palleggio, Aldovardi opposto, Malaspina e Reggiani centrali, Vocale e Calzetta attaccanti in posto 4 e Cardetti libero. Nel corso del match sono entrate anche Caruso e Bertola.

I.G.