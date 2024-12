Serie d femminile. Una sconfitta esterna per il "Luca Consani»

Sconfitta esterna per 3-0 per la Pallavolo Grosseto Luca Consani. La giovane formazione di serie D femminile ha ceduto 3-0 sul campo della Robur Massa 25-20, 25-19, 25-15 giocando a tratti una buona partita. Resta a quindi a zero punti la classifica del team di Rossi che è sceso in campo con il sestetto privo di diversi elementi. Grossetane che hanno dovuto rinunciare a Balestri, infortunatasi prima della partita. Le maremmane iniziano bene il confronto, lottando alla pari nella prima parte dei set, poi alla distanza, vengono fuori i soliti problemi di tenuta tipici di una squadra giovane come quella biancorossa. Le assenze in rosa hanno fatto saltare tutti gli equilibri della squadra, con l’opposto costretto a ricevere. Il livello di battuta non è stato all’altezza di altre partite. Poi come sempre sono stati commessi troppi errori su palloni facili da giocare. Insomma un ko che ha visto alti e bassi, ma da cui Rossi dovrà ripartire per provare a muovere la classifica.