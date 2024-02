Serie D. Futura punta al bottino pieno. Lunezia-Rainbow, che derby!

Nella prima giornata di ritorno del campionato di volley maschile di Serie D la Pallavolo Futura sarà impegnata in trasferta contro l’Adc Villaggio, attuale ultima in classifica del girone. L’appuntamento è fissato per domani sera alle 20 al palazzetto ’San Martino’ di Cogorno. "All’andata - ricorda il ds Senesi – ci siamo imposti nettamente e così cercheremo di fare anche in quest’occasione. L’obiettivo sarà quello di tornare a casa con il bottino pieno". Ancora assente il libero Steni per il solito problema al pollice. A completare il turno saranno: Albisola-Colombo, Alassio-M.R. Santa Sabina, Rapallo-Cus, Admo-Sabazia e Acli S. Sabina-Sant’Antonio. In serie D femminile ad animare il quarto turno del girone di ritorno sarà il derby Lunezia Volley-Rainbow Volley La Spezia che domani alle 19 infiammerà gli spalti del ’PalaBologna’ di Sarzana. "Sarà una partita complicata contro la seconda della classe – afferma il coach delle sarzanesi Menconi – perché siamo una squadra giovane e a volte inesperta. Contiamo comunque di fare bella figura, come già successo all’andata". Tra le spezzine, decise a mantenere la seconda piazza, sarà sempre indisponibile il centrale Rossi. Di seguito le altre gare: Carasco-Cus Genova, Paladonbosco-Tigullio, Normac-Scrivia e Genova Volley – Audax Quinto.

I.G.