Serie D. L’Invicta parte male ma poi reagisce. Successo al quinto

Esordio con vittoria per la formazione maschile dell’Invicta nel campionato di serie D. Dopo il rinvio della prima giornata a causa del maltempo, i ragazzi allenati da Enrico Ferrari hanno vinto in casa del Volley Cascine Empoli per 3-2 (25-21, 25-22, 23-25, 16-25, 12-15). I grossetani erano partiti male, inanellando due set da dimenticare, con i padroni di casa avanti 2-0. Ma la formazione di Ferrari non si è abbattuta ed ha ripreso a giocare.

Poi c’è stata una reazione da parte dei giovani dell’Invicta targata Emini che hanno vinto di forza il terzo set rientrando in partita.

Praticamente senza storia invece il quarto set, dominato dai grossetani. Al quinto set poi l’Invicta è stata più cinica e decisa degli empolesi, andando a prendersi il tie break decisivo 15-12 e portandosi a casa i primi due punti del campionato.