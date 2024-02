Serie d maschile e femminile. Maremmane, risultati opposti

Inizia male il girone di ritorno per la serie D femminile della Pallavolo Grosseto mentre il team maschile di serie D dell’Invicta continua la propria marcia vincente. In campo femminile terza sconfitta di fila per le ragazze della Pallavolo Grosseto allenate da coach Alpini. Grossetane ko 3-0 (25-17, 25-13, 25-9) sul campo della Pallavolo Rosignano. La classifica: Riotorto 35, Calci 34, Migliarino 33, Santa Croce 32, Rosignano 27, Pallavolo Grosseto, Lunigiana 20, Jenco Viareggio 18, Capannoli 16, Casciavola 14, Livorno 13, Orsaro 11, Aglianese 10, Oasi Viareggio 8. In campo maschile i giovani allenati da Enrico Ferrari hanno battuto 3-0 (27-25, 25-18, 25-23) il Delfino Pescia rimanendo al comando del girone. Una gara combattuta, nonostante il sestetto avversario occupasse l’ultimo gradino della classifica. La classifica: Invicta 25, Borgo Rosso Livorno, Pallavolo Rosignano, Pisa Migliarino 21, Cascine Empoli, Lupi Santa Croce 14, Metodo Volley Camaiore 10, Pallavolo Massa Carrara 9, Vbc Calci, Delfio Pescia 6.