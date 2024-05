Serie D maschile e Prima Divisione femminile. Invicta, in programma due match importanti

Inizia la seconda fase playoff per l’Invictavolleyball di serie D maschile. I ragazzi allenati da Enrico Ferrari infatti, sconfitti negli spareggi promozione 2-1 da Val di Chiana, oggi iniziano il loro percorso nei playoff regionali. Alle 18 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto la giovane formazione grossetana ospita la Pallavolo Certaldo per gara 1 per la terza fase playoff. Stavolta i grossetani avranno il fattore campo a proprio favore, potendo giocare gara 1 e gara 3 in casa contro l’unica trasferta di gara 2 a Certaldo. In campo femminile, dopo una settimana di pausa da gara uno, le ragazze della Prima Divisione dell’Invicta Volleyball giocheranno stasera alle 21 tra le mura amiche del PalaMaroncelli di Marina di Grosseto gara due della finale playoff con Vicarello. All’andata le grossetane si imposero con un netto 3 a 0 fuori casa a Collesalvetti; in quel match le Invictagirls dei coach Stefano Spina e Andrea Chiappelli giocarono un’ottima partita, rimanendo sempre concentrate dall’inizio alla fine. Con una vittoria, la squadra maremmana vincerebbe il campionato e salirebbe in serie D da imbattuta; una sconfitta non comprometterebbe affatto la corsa verso la promozione, in questo caso si andrebbe a gara 3 che verrebbe giocata sabato 25 sempre a Marina di Grosseto, grazie ad un piazzamento migliore nel ranking unificato dei due gironi di regular season. "Ci giochiamo la promozione, ma lo faremo con serenità – affermano i due tecnici–. Non è un aut-aut, non avremo quindi la pressione di vincere a tutti i costi e questo grazie al lavoro che le ragazze hanno fatto lungo tutta la stagione, guadagnandosi così l’opportunità di giocare una finale promozione in totale tranquillità. Questo non significa che sarà una passeggiata, tutt’altro. Ma se affronteremo la gara con la grinta e voglia di far bene sarà tutto un po’ più semplice".