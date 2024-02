SERIE d maschile. I ragazzi di Ferrari contro il Migliarino

Trasferta a Pisa per la capolista del torneo di D maschile, ovvero l’Invictavolleyball. Oggi alle 18 i ragazzi allenati da Enrico Ferrari saranno di scena sul campo del Dream Volley Pisa Migliarino: appuntamento al Pala Dream Volley di Pisa dove i grossetani, dall’alto delle 11 vittorie e 28 punti, dovranno stare attenti alle trappole dei pisani, quarti in classifica con 24 punti, e vogliosi ri fermare la capolista. Partita di cartello quindi, dove il primato del girone è in palio, visto come dietro le antagoniste rincorrono. Non sarà una sfida semplice, anzi sarà un vero e proprio esame per la squadra di Ferrari che dovrà giocare con per-sonalità e carattere dal primo pallone all’ultimo. Il programma della giornata: Delfino Pescia-Vbc Calci, Lupi Santa Croce-Metodo Volley Camaiore, Cascine Volley Empoli- Pallavolo Rosignano, Dream Volley Pisa Migliarino-Invicta, Pallavolo Massa Carrara-Borgo Rosso Volley.