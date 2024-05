SERIE d maschile. Il sestetto di Ferrari si aggiudica la prima sfida dei playoff contro il Certaldo

Dopo l’amarezza per la sconfitta nello spareggio promozione, l’Invicta di serie D maschile inizia col piede giusto i playoff promozione. La formazione di coach Enrico Ferrari infatti ha vinto gara 1 dei playoff in casa contro la Pallavolo Certaldo 3-1 (25-23, 17-25, 25-21, 25-20). Meno di due ore di gioco per i grossetani per fare propria la prima sfida. ll Certaldo è partito forte mettendo pressione ai giovani grossetani che però hanno trovato la forza di reagire nel finale con un filotto di punti importanti. Dopo l’aggancio sul 19 pari, Certaldo è stato avanti 23-21, ma l’attacco grossetano ha riportato in parità l’incontro, fino al sorpasso e alla vittoria del set. Nella seconda frazione gli ospiti, come nella prima, sono partiti meglio, sfruttando alcune scelte errate dei grossetani che poi sono rientrati sul 6 pari. Sfida in equilibrio fino all’undici pari, con il sorpasso ospite (14-11) decisivo per andare poi a vincere il secondo set e pareggiare i conti. Nella terza frazione sempre un gioco molto equilibrato, con le due formazioni disposte in campo in modo giusto, ma due errori ospiti sul 18 pari consentono il mini allungo alla formazione di Ferrari che prende la testa del set e non la lascia più fino alla fine. Nel quarto set è l’Invicta a partire meglio, portandosi avanti in maniera concreta e facendo capire di voler chiudere i conti. Da metà set in poi infatti i ragazzi di Ferrari cambiano marcia e limitando gli avversari si aggiudicano la prima partita di questi playoff.