Serie D maschile. Il team di Ferrari va a Santa Croce

Sabato sera a Santa Croce sull’Arno per l’Invictavolleyball. La formazione di Ferrari oggi alle 21 ospite dei Lupi Santa Croce per la nona giornata della serie D maschile. I grossetani sono primi con 7 vittorie consecutive e ben 19 punti in classifica, mentre i Lupi attualmente occupano la sesta posizione in graduatoria con 9 punti. Ma le trasferte a Santa Croce non sono mai da sottovalutare. Per il campionato di serie D femminile invece, domani alle 18 la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania farà visita alla Pallavolo Orsaro per la 13^ giornata del girone C. Appuntamento alle 18 alla palestra comunale di Filattiera. Le ragazze di coach Alpini sono seste in classifica con 20 punti, mentre le padrone di casa sono terzultime con 12: ma non sarà una sfida scontata. Per le grossetane è un’occasione da non perdere per provare a recuperare qualche posizione rispetto ai piani alti della classifica.