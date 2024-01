Serie D maschile. Settimo successo per Ferrari e soci

Un altro risultato utile per la giovanissima Invictavolley nel campionato di serie D maschile. La formazione allenata da coach Enrico Ferrari ha battuto in casa il Camaiore 3-1 nell’anticipo di campionato. Settimo successo per il team grossetano che conduce il proprio girone con 19 punti ed un ruolino di marcia davvero importante. Il successo nell’anticipo del venerdì è arrivato coi seguenti parziali 25-21, 24-26, 25-14, 25-17, dove, escluso un piccolo passaggio a vuoto nel secondo set, subito risolto nei successivi parziali, la formazione grossetana ha sempre tenuto in pugno il pallino del gioco. Prossimo impegno il 20 gennaio a Santa Croce e successivamente il 26 gennaio il recupero con Pescia per terminare il girone di andata. L’Invicta conduce il proprio girone con 19 punti frutto di sette vittorie consecutive, davanti al Dream Volley Pisa Migliarino e Borgo Rosso Volley, entrambe a quota 15.