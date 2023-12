Serie D maschile. Vince il sestetto di Ferrari. Il Vbc Calci si arrende

Il sestetto dell’Invicta di serie D sbanca Calci per 3-0 e mantiene la testa della classifica.

Il team maschile allenato da Enrico Ferrari passa 21-25, 22-25, 18-25 sul campo del Vbc Calci: non è stata la miglior prestazione di squadra, ma è stata sufficiente per battere gli avversari e chiudere il 2023 in testa alla classifica visto che adesso ci sarà la pausa natalizia.

I grossetani approfittano anche alla sconfitta casalinga dei rivali del Rosignano per allungare in classifica, salendo così a quota 16 punti.

La vittoria di Calci, seppur netta, non è arrivata in virtù di una prestazione di alto livello da parte del sestetto maremmano, visto come i padroni di casa hanno provato a mettere pressione fin da subito, sbagliando poco e giocandosi la gara a viso aperto. I grossetani dal canto loro non erano al meglio, con Cericola in campo con qualche fastidio fisico, e poi sostituito, e con Ferrari che ha dovuto dare fondo a tutta la panchina.

I primi due set sono stati più tirati, con il Calci inizialmente avanti e poi superato. Nel terzo set invece l’Invicta è passata in vantaggio e non ha più lasciato il dominio del set. Bene gli opposti Massetti e Lazzeretti che hanno disputato una partita importante.