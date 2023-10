Serie D. Netti successi per Bottegone e Buggiano. La seconda squadra neroverde ancora ko

Il quarto turno di andata di serie D femminile ha visto i successi nel girone B, entrambi per 3-0, di Progetto Volley Bottegone (19, 17, 22) a Empoli e dell’AM Flora Buggiano (9, 14, 11) con Colle Val d’Elsa, e il k.o. nel raggruppamento C della seconda squadra del Volley Aglianese in casa contro Calci (16, 24, 14). In classifica, Bottegone quarto con 10 punti, Buggiano decimo a 3, Aglianese ultima ancora ferma allo zero iniziale. "Non abbiamo fatto una grossa prestazione, visti gli errori commessi, ma abbiamo fatto meno sbagli di un Empoli che ci ha contrastato poco" la chiosa del direttore sportivo di Bottegone, Luigi Speciale. "Primo successo stagionale per Buggiano, bravo a chiudere subito ogni spazio e a regalarsi i primi tre punti in graduatoria. Gara a senso unico per capitan Focosi e compagne, che fin dal servizio hanno messo in difficoltà le ragazze di Berrettini", ci rendono edotti da casa borghigiana. "Incontro disputato con un atteggiamento buono, per certi versi anche combattuto. Nel primo e terzo set la differenza l’ha fatto il break in battuta. Nel secondo, un peccato aver perso ai vantaggi. Comunque, si è vista una crescita della squadra", l’analisi del coach aglianese Luca Lazzarini.

G.B.