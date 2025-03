Serieb2 femminile. "Peri», troppo divario e atteggiamento blando. Sconfitta con poche attenuanti

Seconda sconfitta consecutiva contro un’altra big per la Pallavolo Grosseto "Giorgio Peri". Le grossetane, impegnate nella difficile trasferta sul campo di Magione contro la prima della classe, hanno perso nettamente 3-0 (25-19, 25-17, 25-16). Poco ha potuto la formazione di Rossano Rossi nel turno di B2 femminile, il secondo big match di un trittico che vedrà le grossetane sfidare le prime tre della classifica.

Sfida mai in discussione con le umbre sempre in controllo, con le grossetane messe sotto pressione dal servizio delle padrone di casa e con attacchi che sono andati quasi sempre a segno. Nonostante tutto la Pallavolo Grosseto è riuscita a mettere insieme diciannove punti. Nel secondo set il muro delle padrone di casa diventa quasi insuperabile per le grossetane che ci vanno a sbattere molto spesso, con un divario importante fin da metà set. Nel terzo set buona partenza della Pallavolo Grosseto che sorprende Magione, per poi però subire il ritorno delle padroni di casa.

Rossi ha potuto schierare Luschi, ma è sceso in campo ancora senza Bacci, la miglior realizzatrice. E la squadra poi non ha mai seguito la tattica provata in settimana. Gli schemi tattici non sono sembrati mai funzionali, ma anzi la squadra è sembrata molto confusa e rinunciataria, come se il pronostico del tutto sfavorevole avesse impedito al sestetto maremmano di giocare sempre cercando di ribaltarlo.