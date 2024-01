Sesto sigillo di fila, Emma Villas macina punti. Trillini: "Ai playoff ci faremo trovare pronti"

C’erano anche i vertici delle realtà cestistiche cittadine sabato sera al Palaestra. Francesco Frati, in rappresentanza della Mens Sana, Riccardo Berni, in rappresentanza della Virtus e Andrea Naldini, per il Costone, hanno ricevuto in omaggio dal presidente Giammarco Bisogno una maglia da allenamento della Emma Villas, ricambiando a loro volta con una divisa delle rispettive squadre. I dirigenti, e anche alcuni giocatori delle tre squadre di basket, hanno poi assistito alla gara contro Reggio Emilia. Sugli spalti anche l’assessore allo sport Lorenzo Lorè. Tutti hanno assistito alla sesta vittoria consecutiva dei biancoblù, un risultato che ha consolidato il terzo posto in classifica e ha aumentato a 14 punti (pur con una partita in più) il vantaggio sull’ottava posizione. Il momento dell’Emma Villas è estremamente positivo, alle porte c’è la trasferta al Palafrancescucci di Casnate con Bernate, in provincia di Como, per affrontare la Pool Libertas Cantù e provare a incamerare altri tre punti per la corsa nei quartieri alti della graduatoria. La squadra di coach Graziosi vola, sfruttando alla perfezione il segmento di calendario non impossibile e continua la rincorsa a Cuneo, cui ha strappato un punto (i piemontesi si sono imposti in cinque set su Brescia), e Grottazzolina, inopinatamente surclassata a Porto Viro. Il gap dal primo posto si è quasi dimezzato (erano otto punti, adesso sono cinque) e considerato che mancano ancora nove giornate al termine della regular season l’ipotesi di una rimonta non è fantascienza. "Penso che miglioreremo ancora perché stiamo lavorando tantissimo – ha detto il centrale Stefano Trillini –. In allenamento cerchiamo di diminuire gli errori, ora dobbiamo continuare a tenere alta la tensione per farci trovare pronti quando inizieranno i playoff". Il modo in cui Siena ha regolato Reggio Emilia ha fatto sembrare semplicissima la partita. "Sapevamo che dovevamo spingere sin dall’inizio per comandare la partita, da fuori può essere sembrata semplice ma non lo è mai – ha sottolineato Trillini –. Dopo cinque vittorie consecutive siamo stati bravi a tenere alta la concentrazione mantenendo alto il livello per tutta la gara".