Sette derby di pallavolo in programma: sfide decisive per le classifiche

E’ turno incredibilmente ricco di derby quello di pallavolo che si disputa tra oggi e domani. Addirittura sette, di cui cinque in campo femminile e in tutte le serie in cui le ragazze giocano a livello nazionale o regionale. Alcuni di questi derby sono tra l’altro importanti ai fini delle varie classifiche, perché se la Serie B maschile deve ancora disputare cinque turni di regular season, le due Serie C e la Serie D maschile sono a meno quattro e la D femminile ha solo due gare da disputare. In Serie B, l’Ama San Martino è salva, mentre i Vigili del Fuoco sono vicini alla retrocessione.

In B1 femminile, Campagnola è salva, ma nel derby di domani con la Giusto Spirito Rubierese potrebbe mettere nei guai l’avversaria che ha solo tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

In B2, domani c’è il bel derby stracittadino tra la Fos Cvr e l’Arbor Interclays, con la prima praticamente ai play-off e la seconda molto vicina, mentre l’Ama San Martino torna mestamente in C.

In C, al contrario, San Martino maschile è quasi ai play-off, come la formazione Mo-Re Volley, mista reggiano-modenese. Tra le ragazze, la Saturno Guastalla è in zona play-off, mentre la Poliespanse Nutristar Correggio sta lottando per raggiungerli. Everton in salute, rischia molto la Rubierese.

Questo per quanto riguarda i campionati più importanti, mentre stasera si giocano cinque anticipi, tutti di Serie D. Tra i maschi, nel girone A, Pieve Volley (40) allenata da Anna Menozzi che vinse lo scudetto con la Burrogiglio a fine anni ’70, ospita il temibile San Nicolò (52). Tra le ragazze, nel girone A, ecco un altro derby, alle20,30 a Taneto, tra la Jovi (35) e la Vaneton Limpia (8 e quasi retrocessa). Tre gare nel girone B, con un derby che pare squilibrato a favore della Fortlan Dibi Mentani (28) che alle 21 ospita l’Everton (2). La capolista Renusi Moglia Campagnola (51 e vicina alla promozione) alle 21 gioca a Frignano (24). Vede invece la prima divisione la Virtus Casalgrande (15) del professor Guidetti che alle 21,30 gioca a Soliera (24).

Claudio Lavaggi