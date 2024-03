Settore giovanile. Cinque ragazze dell’Helvia Recina selezionate dal centro regionale

Altra soddisfazione per il settore giovanile arancionero: cinque ragazze della Cbf Balducci Helvia Recina sono state infatti convocate dal selezionatore Stefano Gambelli. Si tratta di una giornata di allenamento con le migliori atlete delle Marche del centro qualificazione regionale Fipav. Si tratta del libero Alessia Capodacqua, dell’opposto Luce Spernanzoni, delle schiacciatrici Maria Laura Mennecozzi, Stella Rinaldesi e della centrale Lucrezia Calisti. Le arancionere, nate tra il 2009 e il 2010, hanno così vissuto una giornata a stretto contatto con le pari età da tutta la regione: un momento fondamentale non solo per la crescita tecnica ma anche per confrontarsi con le migliori giocatrici del territorio.