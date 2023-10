Settore giovanile. Premiato il vivaio dei cucinieri

La Lube ha ottenuto a Jesi importanti riconoscimenti per il vivaio. La Federazione Pallavolo Marche ha premiato le realtà e gli atleti che hanno fatto la differenza nella scorsa annata. L’Academy biancorossa è stata protagonista al galà, ricevendo gli stendardi per la vittoria dei campionati Under19, Under17 e Under15. Non solo, per chiudere in bellezza la Lube ha ritirato il Marchio Oro, già confermato lo scorso anno per il ciclo 202224 e ritirato dal dirigente Massimiliano Montecchiari. Finora il club non è mai rimasto a secco dall’introduzione del certificato di Qualità riservato ai migliori vivai in Italia. Un riconoscimento assegnato dalla Fipav ai sodalizi più meritevoli nella gestione dei giovani talenti, in base alle molteplici attività portate avanti nelle stagioni agonistiche e nel rispetto di determinati standard. A proposito del vivaio, martedì comincerà l’Under17, da due giorni ha preso il via la stagione Under19. Nell’ultima settimana prima vittoria per la Coal-Cucine Lube in D, restano a caccia del primo successo i Lubini schierati nella B nazionale.

an. sc.