Settore giovanile. U15 da applausi. L’U13 si fa onore al torneo di Prato

Buoni risultati nello scorso fine settimana per i ragazzi delle giovanili biancoblù. La formazione Under 15 di coach Marconi ha superato il Club Arezzo per 3-1 (25-18, 21-25, 25-14, 25-15 i parziali dei vari set); bella reazione dopo il secondo set, conquistando terzo e quarto con ampio margine. Con questo successo la squadra ha consolidato il secondo posto in classifica. I ragazzi dell’Under 13 dei coach Zanin e Guazzini hanno partecipato nel giorno dell’Epifania a un torneo organizzato dal Volley Prato che vedeva impegnate sei formazioni. I giovani biancoblù dopo avere vinto al mattino il proprio girone battendo sia Prato sia Grosseto nel pomeriggio sono arrivati a giocare la finale contro la formazione della Pallavolo Scarperia. Ne è venuta fuori una partita molto equilibrata e combattuta, con fasi gioco interessanti dal punto di vista tecnico da entrambe le parti, che ha visto Scarperia prevalere per 2-1.