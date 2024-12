Sfida alla capolista. L’Invicta affronta l’Ama

Trasferta a Reggio Emilia contro la capolista per l’Invicta. Oggi alle 17 la formazione maschile di Fabrizio Rolando sarà sul campo dell’Ama San Martino Reggio Emilia per la decima giornata di serie B. Sfida difficilissima, sia per il livello dell’avversario, sia per la lunga e complicata trasferta. "Sarà una partita di cartello – ha detto alla vigilia Fabrizio Rolando – contro una squadra forte con giocatori importanti. Sappiamo che loro sono quadrati ed in casa loro è difficile fare risultato. Ma è bello giocare queste partite. Giocheremo a viso aperto, ma sarà complicata la logistica del viaggio. Non saremo alibi, ma complicazioni che dobbiamo superare. I lati deboli loro non ci sono, la diagonale e il palleggiatore sono giocatore esperti. Noi ci alleniamo per giocare queste partite e vogliamo vedere a che punto siamo. Stiamo combattendo con alcuni acciacchi, De Matteis ha un problema al ginocchio, Rossi ha sentito dolore ad entrambe le ginocchia. I ragazzi che vengono a darci una mano ora hanno iniziato i propri campionati giovanili. Speriamo di arrivare a questo incontro sapendo gestirci in queste settimane". Partita di cartello per i grossetani contro una squadra forte che da anni milita in questa categoria e con giocatori di ottime qualità tecniche. In casa San Martino ha perso pochissime gare.