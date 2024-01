Sfida salvezza per la Conad . Non può permettersi un altro stop

Un importante spartiacque per la stagione della Conad (16) è la sfida interna domenicale delle 16 contro la BCC Tecbus Castellana Grotte (9), valida per la terza giornata di ritorno di Serie A2.

Al cospetto della formazione che, insieme a Ortona, occupa l’ultima piazza della graduatoria, i giallo-rossi hanno assoluta necessità di ritrovare la vittoria che manca da 6 partite e rilanciare le proprie chances.

In caso di sconfitta, infatti, ci sarebbe da tremare, perché la zona retrocessione si avvicinerebbe sensibilmente e acuirebbe la crisi di un gruppo che, dopo un buon inizio di stagione, sembra proprio aver smarrito la strada maestra.

La speranza è quella di avere nuovamente a disposizione l’opposto Marks, out nelle ultime uscite per un problema fisico, in alternativa al suo posto giocherà nuovamente Suraci.

Preti, invece, dopo 3 settimane insieme ai nuovi compagni può di certo rappresentare una importante soluzione nel ruolo di schiacciatore, vista anche la sua esperienza in categoria.

Qui Conad – La squadra di Fanuli non festeggia dal 3 dicembre scorso, giorno del 3-1 casalingo contro Pineto, ed ha grande voglia di riscatto: Stiamo lavorando con tanta grinta e tanta intensità in palestra per prepararci al match e provare ad invertire l’andamento negativo, perché nelle ultime partite non siamo riusciti a portare a casa punti. Siamo molto carichi per domenica, proveremo a replicare la vittoria dell’andata" spiega il centrale Lorenzo Caciagli.

Sulla stessa lunghezza d’onda il palleggiatore Mattia Catellani: "Castellana ha una squadra giovane ma decisamente grintosa e sono di certo animati da una grande voglia di riscatto dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazioni. L’obiettivo? Fermarli e fare risultato".

L’avversario – L’ultima gara ufficiale di Castella Grotte è stata il 30 dicembre, perché i pugliesi hanno rinviato l’ultima sfida a causa di alcuni impegni dei suoi giovani con la nazionale. Coach Cruciani ha a disposizione un sestetto giovane guidato dal palleggiatore Fanizza, classe 2004, in diagonale col colombiano Bermudez, l’unico nato prima del 2000 al pari di capitan Battista, il libero della squadra.

Al centro giocano Ciccolella e Ceban, mentre le bande sono Pol e Cianciotta. All’andata la Conad si impose 3-1, cogliendo il primo hurrà stagionale.

Dirigono l’incontro Giglio di Trento e Grassia di Frascati, i biglietti sono acquistabili sul portale Liveticket, mentre la biglietteria aprirà un’ora prima dell’incontro.

Nei precedenti sono 9 le vittorie per parte, mentre nelle sfide interne i padroni di casa sono avanti 6-3, anche se lo scorso anno fu Castellana Grotte ad imporsi in via Guasco, vincendo la contesa al tie-break.

Damiano Reverberi