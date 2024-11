Sfida sul parquet di Parma. Invicta, serve il riscatto

Dimenticare il turno infrasettimanale di Cecina e tornare da Parma con una vittoria. E’ questo l’imperativo in casa Invicta nell’ottava giornata di serie B maschile. La formazione di coach Fabrizio Rolando, dopo il ko di mercoledì sera, oggi alle 17.30 fa visita al fanalino di coda Isomec Inzani Parma. Trasferta lunga e complicata logisticamente per i grossetani che però dovranno tirare fuori carattere e voglia per tornare a vincere e risalire la china. I parmigiani hanno 0 punti in classifica e l’Invicta partirà senza dubbio con i favori del pronostico. Ma in questo girone prendere sotto gambe le partite può essere molto controproducente. Molto infatti dipenderà dall’atteggiamento mentale, con cui i biancorossi scenderanno in campo.

"Questo campionato vede partite mai scontate – ha detto coach Rolando –. La sconfitta di Cecina può starci. In trasferta sono tutte sfide difficili. Non siamo riusciti ad esprimerci, abbiamo sprecato occasioni per portarci avanti. Ci portiamo dietro troppo nervosismo, quando andiamo in difficoltà non vedo la reazione. Abbiamo perso con una prova di tutti insufficiente. Ora abbiamo una trasferta importante dove non possiamo ripetere gli ultimi errori. In questo momento del campionato non sarà una classifica facile, partiamo con troppe insicurezza. Dobbiamo dimenticare Cecina subito, dobbiamo invertire la tendenza".