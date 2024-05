Si ferma alle qualificazioni il cammino dell’under 18 della Cbf Balducci Paoloni

È terminata nella fase di qualificazione il cammino dell’under 18 della Cbf Balducci Paoloni Macerata nelle finali nazionali di categoria in corso di svolgimento in Puglia. Le arancionere di coach Nicola Bacaloni non sono riuscite a conquistare il primo posto del Girone A che avrebbe garantito il passaggio alla successiva fase. Fatale la sconfitta di ieri nella terza e ultima gara disputata contro la formazione veneta del Torri: un ko per 3-1 (25-21, 23-25, 25-11, 29-27) in un match spesso tirato e giocato per larghi tratti alla pari con la forte formazione vicentina. Serviva un successo per 3-0 per agguantare la vetta, dopo i risultati della prima giornata di gare di ieri in cui le arancionere hanno ottenuta una vittoria per 3-0 su Campobasso e una sconfitta per 3-1 per mano dell’Argentario Trento. "Il bilancio è più che positivo. Era già grande – dice Pietro Paolella, presidente HR – la soddisfazione per aver partecipato alle Finali nazionali, in un bellissimo clima e in un ambiente davvero molto ben organizzato. Purtroppo non siamo riusciti ad entrare nella fase finale, ovvero tra le 12 migliori d’Italia, ma ci siamo andati vicini e le ragazze hanno lottato fino all’ultimo pallone. Ringrazio tutte loro e chi ha collaborato per realizzare una splendida stagione del nostro settore giovanile che è in continua crescita".