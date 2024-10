Volley B1 femminile. La Libertas brinda al futuro con il nuovo sponsor Life365.eu

Nei giorni scorsi, presso i locali di Life365.eu in via Fleming 22 (azienda di import/export in particolare coi paesi asiatici come Cina e Giappone), la Libertas Volley Forlì ha presentato la squadra che partecipa al campionato di serie B1 femminile nel quale è partita con l’obiettivo di disputare una stagione lontana dai pericoli della bassa classifica dopo il quinto posto della stagione scorsa. L’assessore Kevin Bravi, augurando alle ragazze le migliori fortune, ha promesso che l’amministrazione provvederà a breve alla manutenzione del Ginnasio Sportivo, teatro dei match casalinghi.

Sulla panchina della società biancoblù, guidata dalla presiedente Deana Manghini e dal vice Riccardo Molinari, è confermato il bolognese Biagio Marone, che si è detto intenzionato a voler confermare la buona stagione di anno scorso pur essendo consapevole che il nuovo campionato si presenta ad un livello più competitivo del passato. Nella stagione appena iniziata la società forlivese ha rafforzato il roster della prima squadra con il tesseramento della palleggiatrice bolognese Giulia Galletti, classe 1999, che avrà il compito di guidare il gioco della squadra arrivata dall’Akademia Messina dove ha disputato l’ultimo campionato in A2.

Sotto rete, il nuovo volto è quello di Gaia Blaseotto, schiacciatrice, classe 2000, in arrivo dal Genova di B1. Nella prima giornata il sestetto forlivese, capitanato dal libero Giorgia Gregori, è stata battuta a domicilio dal Vicenza Volley impostasi per 1-3, poi si è rifatta contro Giorgione.

Questa la rosa a disposizione di Marone e del vice Fabrizio Lini: Schiacciatrici: Gaia Blaseotto, Letizia Bellavista, Martina Simoncelli, Matilde Chini. Opposti: Francesca Folli, Sabina Ronchi. Palleggiatrici: Giulia Galletti, Lara Repossi, Liberi: Giorgia Gregori, Giulia Achim. Centrali: Camilla Bruno, Michela Gennari, Chiara Esposto, Valentina Bortolato.

Questi i 14 club del girone: Aduna Padova Volley, Angelini Cesena, Arena Volley Vicenza, Azimut Giorgione, Clementina Ancona, Engels Vergati, Futura Teramo, Imoco Sandonà, Lasersoft Teramo, Life365.eu Libertas Forlì, Olimpia Teodora Ravenna, Pieralisi Jesi, Vicenza Volley, Volley Team Bologna.

Al termine della regular season le due prime classificate si giocheranno la promozione nei playoff mentre le ultime quattro squadre saranno retrocesse.

Franco Pardolesi