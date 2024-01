"Sir, hai lo spirito giusto". Colaci promuove Perugia

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Il 2023 è andato in archivio con un successo pieno, benché assai sudato, che ha consentito di cominciare positivamente il girone di ritorno alla Sir Susa Vim Perugia. Il campionato di Superlega maschile ha evidenziato una volta di più che non ci sono partite facili nella massima categoria, i block-devils hanno avuto pane per i loro denti e se la sono dovuta conquistare la vittoria sul campo del Catania, fanalino di coda della classifica ma sempre molto agguerrito tra le mura amiche.

Queste le parole a caldo dell’esperto libero Massimo Colaci che ha fornito le sue impressioni sulla prestazione offerta: "La sofferenza fa parte di questo campionato. Abbiamo affrontato una squadra che è alla ricerca di punti salvezza, le partite sono sempre meno e di conseguenza sapevamo che Catania avrebbe provato a fare punti. Ci aspettavamo una partita complicata, l’ambiente era molto caldo, è stato bello giocare in questo palazzetto e spuntarla. Secondo me abbiamo fatto la differenza nelle azioni lunghe, in questa maniera siamo riusciti a portare a casa il risultato. Fa molto piacere vedere tanta gente gremire i palasport, io sono del sud, conosco il calore della gente e quando ci sono i palazzetti strapieni è un piacere giocare. Il pubblico è catanese è stato correttissimo e questo dà ancora più valore alla società, spero che il futuro di Catania possa essere roseo perché la città se lo merita. Un po’ di sofferenza fa sempre bene, quando riesci a spuntarla ai vantaggi è un segnale molto buono, indipendentemente da chi è l’avversario, perché significa che giochi sotto la giusta pressione. Ci sono cose positive e cose negative, dobbiamo migliorare sicuramente ma abbiamo registrato dei picchi molto alti di gioco, in alcune fasi della partita abbiamo gestito molto bene, per contro abbiamo commesso qualche errore di troppo, e quella è un’area di miglioramento sulla quale lavorare".

La classifica: Trento 31, Perugia 28, Piacenza 27, Civitanova Marche 22, Milano 21, Monza 20, Modena 17, Verona 17, Padova 10, Cisterna 10, Taranto 9, Catania 4.