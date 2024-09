Sir, la corsa al tricolore riparte con Verona. Giannelli suona la carica: "Noi mai appagati"

di Alberto Aglietti

PERUGIA

La Superlega maschile è ai nastri di partenza, domani la Sir Susa Vim Perugia giocherà la prima giornata di campionato. in casa, sul taraflex tricolore e in diretta televisiva. Verona è la rivale da battere ed i block-devils la stanno studiando per non lasciare nulla al caso. Gli scaligeri sono pericolosi, dotati di un buon organico e sempre più ostici. Alla vigilia le parole del nuovo capitano Simone Giannelli: "La stagione è cominciata bene, in supercoppa abbiamo giocato due partite di altissimo livello, una con Piacenza e l’altra con Trento. Abbiamo imparato che gli avversari di questa stagione saranno tanti e molto competitivi. Adesso comincia la stagione regolare, l’intesa con i giocatori nuovi sta andando bene. Dei meccanismi sono da oliare ancora un po’ di più, ma è normale che sia così, perché sennò vorrebbe dire che l’allenamento non servirebbe a niente. Come ha detto anche coach Lorenzetti più volte, si tratta di una piccola parentesi perché poi il campionato italiano è duro ed ogni partita ti offre veramente tante insidie. Noi sappiamo che non dobbiamo accontentarci, bisogna continuare a cercare nuovi stimoli per migliorare tutti gli aspetti. Abbiamo cambiato alcuni giocatori ma penso che Ishikawa e Loser abbiano portato un po’ di quel Milano che ci dava tanto fastidio. Per quanto riguarda Verona io penso che sicuramente possa essere una squadra tra le prime otto, non mi va di fare classifiche. Sicuramente è una piazza che è cresciuta tantissimo con coach Stoytchev, anche gli investimenti che stanno facendo si sono incrementati. Ci vuole un buon inizio perché sarà subito tosta, sarà subito battaglia perché i giocatori che hanno i veneti sono di qualità, sarà una partita molto insidiosa per noi. Quindi dobbiamo cercare di prepararci al meglio come abbiamo fatto questa settimana, c’è ancora qualche giorno e poi dopo metteremo in campo tutto quello che abbiamo".