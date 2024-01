Sir-Lube, volley di stelle. Ma Leon conferma l’addio

di Alberto Aglietti

PERUGIA

La Sir Susa Vim Perugia prepara lo scontro di campionato in programma tra le mura amiche domani con Civitanova Marche. Una classica tra due regine della pallavolo, che hanno scritto la storia negli ultimi anni.

Ma nel frattempo la società perugina cerca il sostituto allo schiacciatore cubano Wilfredo Leòn (nella foto) che ha confermato la sua separazione dal club bianconero ad una trasmissione televisiva locale: "So che tanti aspettano il mio ritorno ma per fortuna la nostra squadra sta giocando molto bene e mi consente di recuperare. Non so quando tornerò in campo, sarà quando lo deciderà Dio, quando le condizioni del mio corpo lo permetteranno. Da sei anni sono a Perugia e per la prima volta è arrivata una persona che si è presa la responsabilità di decidere e di portarmi a guarigione, stavo rischiando un infortunio serio, che poteva mettere a rischio la carriera. La scelta è stata molto difficile, negli anni scorsi era già dura farmi riposare due settimane, figuriamoci quattro mesi, per questo ringrazio l’allenatore Lorenzetti. Adesso mi sento bene, sto facendo il possibile per poter giocare l’ultima parte del campionato. Il prossimo anno continuerò a scrivere la mia nuova storia ma non a Perugia. Ho trent’anni e spero di poter giocare ad alti livelli ancora otto anni".